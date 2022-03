Inflazione britannica al top di 30 anni. Focus su bilancio di Sunak

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il biglietto verde nei confronti delle principali valute spinto dalle aspettative di un ciclo più rapido di inasprimento della Federal Reserve.

La valuta americana scambia a 1,10 sull'euro, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che arriverà in Europa domani per colloqui con i leader europei sull'invasione russa dell'Ucraina. È probabile che annunci piani per ulteriori sanzioni contro Mosca e probabilmente farà pressioni sui leader europei per boicottare il petrolio russo.

Il dollaro ha continuato a rafforzarsi successivamente al discorso da falco del presidente della Fed, Jerome Powell, all'inizio di questa settimana, in cui ha segnalato che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse di oltre 25 punti base, nelle prossime riunioni, se i funzionari riterranno necessario domare l'inflazione.

La Fed ha alzato i tassi un quarto di punto, nella riunione del 16 marzo, il primo aumento da dicembre 2018 segnalando per quest'anno altri sei ritocchi all'insù della stessa entità.

Il dollaro si rafforza anche contro un yen più debole sceso sotto il livello psicologico a quota 120 con la Banca del Giappone che ha ribadito il suo sostegno per una politica monetaria ultra-accomodante.

Il biglietto verde scambia a 1,32 contro la sterlina che non beneficia della possibilità di nuovi rialzi al costo del denaro con l'inflazione britannica salita al record degli ultimi 30 anni. La Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi di interesse, la scorsa settimana, una mossa per combattere questi alti livelli di inflazione.

Oggi il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, titolare delle Finanze nel governo Tory di Boris Johnson, è atteso alla Camera dei Comuni per il cosiddetto Spring's Statement: tradizionale aggiornamento di bilancio di primavera che nella tradizione parlamentare inglese segue di qualche mese la presentazione finanziaria in autunno.