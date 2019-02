Inflazione, Associazioni di categoria: aumento riflesso domanda debole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: segnale,, che rappresenterebbe il. In Seguito alla pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati provvisori sul prezzo al consumo, che hanno mostrato un incremento dell'indice pari all'1,1% su base annua e allo 0,2% su base mensile, si sonoPer, la"rimane, come testimonia l'". Condizione, che rappresenta "il. Secondo la Federazione delle imprese distributive, il problema sarebbe determinato dalla sempre minore fiducia dei consumatori e del comparto produttivo nei confronti dello scenario economico e del futuro del Paese. Per risolvere la situazione, concludono da Federdistribuzione, èDello stesso avviso anche l', che ha sottolineato come i prezzi stabili siano il riflesso della fragilità della domanda interna. "Il fenomeno condiviso da altri Paesi europei – hanno puntualizzato - non rappresenta il segnale di un ritorno della dinamica dei prezzi su valori più vicini a quelli consideratiper un'economia in salute". L'aumento registrato nel mese di febbraio, dunque, è imputabile a fattori di volatilità, per cui la componente di fondo si mantiene su valori poco incisivi, confermando l'assenza di tensioni all'interno del sistema.Di tutt'altro tenore, invece, il commento di, che ha sottolineato come l'sia stato, subito seguita da un caldo atipico. Il duro colpo dettato dalle condizioni meteorologiche, dunque, ha messo a repentaglio i raccolti, con difficoltà per gli agricoltori. A questo proposito, secondo l'Associazione che riunisce gli agricoltori, è "necessario verificare che sulla pesante crisi che ha colpito il settore non si innestino pericolose speculazioni che colpiscono produttori e consumatori o frodi con il prodotto di importazione spacciato per prodotto nazionale".