Infineon, risultati in linea con stime. Effetto domino su comparto

(Teleborsa) - Risultati in linea con i target e conferma della guidance per la compagnia tech tedesca Infineon, che ha chiuso il primo trimestre fiscale al 31 dicembre scorso, con un utile netto di 210 milioni di euro e ricavi in calo del 3% a 1,9 miliardi di euro.



Dati in linea con il consensus e la guidance relativi ad un trimestre stagionalmente debole per il gruppo. La società ha anche confermato l'outlook per l'anno in corso che indica un fatturato in aumento di circa il 5%.



Intanto, le azioni Infineon reagiscono con una certa euforia a Francoforte, dove riporta un guadagno superiore all'8%. Effetto domino su tutto il comparto tech, con l'indice Stoxx tech europeo che guadagna l'1,8% in linea con l'indice Ftse Italia Tech. A Milano, vola soprattutto il produttore di chip EEMS (+10%) insieme a STM che guadagna il 2%.





