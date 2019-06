Infineon acquista la californiana Cypress, deal 10 miliardi dollari

(Teleborsa) - Maxi acquisizione per la tedesca Infineon nella silicon valley.



Il big industriale ha annunciato che rileverà la californiana Cypress Semiconductor per 10,1 miliardi di dollari. Si tratta dell'equivalente di 23,85 dollari per azione, che corrispondono ad un premio del 46 per cento, rispetto al prezzo medio del titolo Cypress sulla media dell'ultimo mese.



Il closing è previsto tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.



L'Amministratore Delegato Reinhard Ploss ha definito l'operazione "una pietra miliare" nella strategia di sviluppo della società tedesca di semiconduttori e microprocessori.



Il titolo Infineon quotato sulla piazza di Francoforte sta cedendo oltre 5 punti percentuali. Più limitata la caduta del settore tech a livello europeo: l'indice di riferimento DJ Stoxx sta cedendo l'1,31%.