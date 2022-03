Industrie hard to abate, BCG: senza taglio emissioni a rischio profitti e occupati

(Teleborsa) - Le industrie hard to abate italiane, quelle con la più alta impronta carbonica dell'intero settore industriale italiano, sono a monte di tutte le filiere industriali e impiegano circa 700 mila persone, producendo un valore aggiunto lordo pari a 88 miliardi, il 5% del totale italiano. Tra di esse rientrano acciaio, chimica, ceramica, carta, vetro, cemento, fonderie, responsabili per l'emissione di 54 milioni di tonnellate di C02 ogni anno, pari a circa due terzi del totale nazionale di 84 milioni. Accelerare sul fronte della transizione energetica è essenziale per le aziende di questi settori, che altrimenti vedrebbero un importante calo dei profitti e degli occupati.

Tuttavia, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione delle industrie energivore è ostacolato da diversi fattori, come l'aumento nel prezzo dei combustibili e i cambiamenti normativi in corso a livello europeo, che rischiano di erodere il margine operativo lordo (MOL) di queste imprese di 2,1-2,7 miliardi di euro all'anno, secondo una ricerca del Boston Consulting Group (BCG). L'erosione del margine sarebbe pari a circa il 20-25% del totale MOL cumulato di tutti i settori, con alcuni di essi (Acciaio a ciclo integrato, cemento e carta) particolarmente penalizzati da un'erosione del MOL di oltre il 50%.

La multinazionale statunitense della consulenza strategica ha quindi lanciato una partnership con le principali associazioni di settore - l'Industrial Decarbonization Pact (IDP) - per delineare una strategia a lungo termine che aiuti le industrie energivore a ridurre il proprio impatto ambientale e, al contempo, salvaguardare il proprio ruolo socioeconomico.

Le aziende energivore sono già in crisi per l'aumento vertiginoso dei prezzi dell'elettricità e del gas naturale, ma secondo il BCG saranno le misure prese a livello europeo per la riduzione delle quote gratuite che autorizzano le imprese ad emettere una tonnellata di CO2 a complicare ulteriormente il quadro. Con il piano Fit for 55, infatti, la Commissione UE vuole accelerare la riduzione di queste quote, per cui mira ad arrivare ad un taglio del 4,2% annuo. Tenendo in considerazione questi fattori, il costo dell'anidride carbonica è destinato a salire fino a 90-130 euro a tonnellata, con impatti rilevanti sulle industrie energivore. Nel 2030, il 40% delle 62 milioni di tonnellate di CO2 emesse dalle industrie hard to abate non sarà coperto da quote gratuite, che dovranno quindi essere comprate sul mercato. "Subendo una così una significativa erosione del margine operativo lordo, le industrie hard to abate saranno costrette a chiudere o delocalizzare numerosi impianti", si legge nella ricerca.

Per aiutare le aziende ad affrontare la transizione dell'industria energivora, IDP e BCG hanno identificato sei leve per decarbonizzare i settori hard to abate. Le prime tre, definite "tradizionali", sono l'efficienza energetica, l'economia circolare e i combustibili a bassa intensità carbonica e sono già state azionate dalle imprese italiane con un certo successo. Il riciclo degli imballaggi di carta e cartone, ad esempio, si attesta al 87,5%, al di sopra del target dell'85% imposto da Bruxelles entro il 2030. Tuttavia, l'abbattimento dell'80% delle emissioni di CO2 degli energivori richiederà anche lo sviluppo di altre tre leve "strategiche": elettrificazione dei processi, combustibili verdi (idrogeno, biometano) e cattura, trasporto, stoccaggio o riutilizzo dell'anidride carbonica.

"Per favorire l'implementazione delle leve strategiche per la decarbonizzazione dei settori hard to abate, sarà necessario promuovere un quadro normativo che favorisca gli investimenti e i progetti per la riduzione delle emissioni in distretti industriali chiave come la Pianura Piadana o il polo siderurgico di Taranto", ha commentato Marco Moretti, Managing Director and Partner di BCG." Ciò diventa funzionale a una maggiore diversificazione e ottimizzazione dei costi energetici nell'attuale contesto di mercato - ha aggiunto - Parallelamente, saranno necessari ulteriori fondi per la copertura dei costi delle nuove infrastrutture e per supportare la creazione di poli e filiere di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni innovative ed economiche per abbattere le emissioni".