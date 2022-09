Industrie Chimiche Forestali, ricavi semestrali salgono a 45 milioni di euro

(Teleborsa) - Industrie Chimiche Forestali, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha chiuso ildel 2022 conpari a 44,9 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al primo semestre 2021 e con una quota del 60% realizzata all'estero. Lè pari a 3,5 milioni di euro, in crescita del 7,1%, mentre l'si attesta al 7,9% ed evidenzia una dinamica crescente nel corso del semestre con il 9,6% nel 2Q22 rispetto al 5,7% nell'1Q22.Il, che include la neutralizzazione degli effetti derivanti dalla contabilizzazione del beneficio ottenuto nel 2021 dal riallineamento fiscale dell'avviamento, è pari a 1,7 milioni di euro e risulta in aumento del 3,9% rispetto al primo semestre 2021. Ilè pari a 1,5 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel primo semestre del 2021).La crescita del fatturato è stata realizzata "con unper recuperare la salita dei costi delle materie prime e delle utilities - ha spiegato il- E tutto ciò nonostante la modesta performance del settore automotive che non manifesta ripresa di vigore. La presenza di Forestali in differenti settori di mercato ci permette di continuare a crescere nonostante qualsiasi condizione generale esterna"."Procediamo con il, per il miglioramento della efficienza industriale e della sicurezza - ha aggiunto - La crescita dei costi energetici è stata vigorosa e dal mese di agosto stiamo ultimando l'installazione di un impianto fotovoltaico che produrrà un terzo della energia elettrica necessaria per il funzionamento della fabbrica".L'al 30 giugno 2022 è pari a 12,1 milioni di euro, in aumento rispetto a 7,4 milioni registrato al 31 dicembre 2021. La variazione è dovuta principalmente all'effetto dell'incremento del capitale circolante netto per circa 6,8 milioni in conseguenza dell'aumento del volume d'affari e dell'incremento delle scorte di magazzino per mitigare le difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime.