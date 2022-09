Industrial Stars of Italy 4, perdita 1° semestre a 570mila euro

Mercoledì 21 Settembre 2022, 21:15







(Teleborsa) - La SPAC Industrial Stars of Italy 4, quotata su Euronext Growth Milan da luglio 2021, ha chiuso il primo semestre dell'anno con una perdita pari 570 mila euro.



Il rosso è dovuto alla differenza tra i proventi finanziari pari a 404mila euro e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, che hanno inciso per 373mila euro, nonché i costi correnti di gestione per 503 mila euro.



Pertanto il primo semestre 2022 si chiude con un patrimonio netto pari ad 139,5 milioni e disponibilità liquide nette pari a 138,7 milioni.