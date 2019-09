Industria USA, ordini beni durevoli in frenata ad agosto

(Teleborsa) - In rallentamento gli ordinativi di beni durevoli americani, che risentono ancora dell'andamento negativo del comparto auto. Nel mese di agosto, gli ordini si sono attestati a 250,7 miliardi di dollari, evidenziando un aumento di appena uno 0,2% rispetto al +2% rivisto del mese precedente (+2,1% la prima lettura).



Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), risulta comunque al di sopra delle attese degli analisti che avevano stimato un -1,1%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,5% rispetto al -0,5% del mese precedente. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto una discesa dello 0,6% dopo il +1,3% precedente.



