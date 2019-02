Industria Tessile: fatturato stabile nel 2018, export in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con un, l'complessivamente, nonostante un leggero calo dello 0,3% dovuto alla contrazione della produzione nella seconda metà dell'anno., invece, l'della, che, ha raggiuntograzie al. Questi alcuni dei, resa pubblici, la kermesse europea del tessile e degli accessori di qualità elevata.La tenuta complessiva dell'intero comparto, secondo lo studio, sarebbe. A beneficiare dei tessuti "Made in Italy" ci ha pensato la Cina (+3%), che nei primi mesi del 2018 ha occupato il gradino più alto del podio relativo alle esportazioni insieme ad Hong Kong (+6,1%), lasciando indietro Giappone, Bulgaria, Polonia, Turchia e Francia, paesi verso i quali si è registrato comunque un incremento delle vendite. In calo, invece, gli acquisti effettuati da parte di buyer statunitensi, spagnoli, inglesi, romeni e tedeschi.Stando sempre alle rilevazioni del Centro Studi,, con Cina e Turchia, i concorrenti più significativi del mercato interno italiano, che hanno tenuto duro, lasciando registrare comunque un calo nelle vendite verso l'Italia. Segno positivo, invece, per le importazioni da Romania, Giappone e Repubblica Ceca.I dati, che vedono concorrere la produzione tessile per il 24,6% del saldo commerciale della filiera Tessile-Moda nel suo complesso, pur rappresentando la tessitura solo il 14,3% del fatturato totale, hanno evidenziato differenze significative nell'andamento dell'export per tipologia di tessuti tessuti.