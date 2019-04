Industria, primo aumento annuo da ottobre grazie ai beni di consumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua a crescere a febbraio la produzione industriale, che segna lache avevano contraddistinto la parte finale del 2018. Nonostante questo andamento positivo, la variazione congiunturale degli ultimi tre mesi continua a evidenziare un segno negativo, seppur di entità notevolmente ridotta.E' la fotografia scattata dall'che stima undestagionalizzato della produzione industriale. Nella media del trimestre dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione diminuisce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.(+3,2%); incrementi più contenuti si registrano per i beni strumentali (+1,1%) e per i beni intermedi (+0,2%) mentre(-2,4%).Iltra i dati corretti per gli effetti di calendario torna a mostrare una, la prima dal mese di ottobre 2018, sostenuta principalmente dal(+4,7%) e, in misura inferiore, dai beni strumentali (+1,5%). L'indice è aumentato dello 0,9% (i giorni lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2018).(+1,3%). Diminuisce in modo marcato l'energia (-4,1%) mentre più moderata è la diminuzione dei beni intermedi (-1,1%).I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali positive più rilevanti sono le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+11,7%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,3%) e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+4,4%).(-13,9%), nell'industria del legno, della carta e stampa (-5,4%) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,8%).