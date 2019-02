Industria, calano fatturato e ordini: male auto e farmaci. Confindustria: manovra e spread affossano la fiducia

Flop dell'industria italiana, che a dicembre perde punti sia a livello di fatturato che di ordinativi. In rosso tutti i comparti, con i tracolli più pesanti per i mezzi di trasporti e la farmaceutica. Si salvano solo le commesse per le macchine utensili. Particolarmente marcata è invece la caduta segnata per i mezzi di trasporto, dove fa male sia l'auto (-7,5% le vendite e -18,4% gli ordini) che il resto, tra navi, treni ed aerei (-44,0% i ricavi e -5,4% gli ordinativi).

Nella media del 2018 risultano in frenata sia il fatturato che gli ordinativi: la crescita del primo si ferma al 2,3%, dal +5,6% dell'anno precedente (dati corretti per gli effetti di calendario); mentre per le commesse si registra un +2,0%, in deciso rallentamento a confronto con il +6,3% del 2017 (valori grezzi). Lo rileva l'Istat. Ripercorrendo gli ultimi dodici mesi, l'Istituto di statistica fa notare come il fatturato nel corso dell'anno abbia «mostrato un andamento tendenziale stabile nei primi nove mesi, con un peggioramento nell'ultimo trimestre».

«La lettura è che siamo in una fase di profondo rallentamento. Tutti gli indicatori ci dicono che l'economia italiana sta andando male». Il capoeconomista di Confindustria, Andrea Montanino, legge così lo scenario tracciato dall'Istat. Così «entriamo nel 2019 con una posizione molto debole», dice. Quanto preoccupa? «Rispondo da economista, da persona che ha osservato dall'esterno per diversi anni quello che è successo nell'economia italiana».

Già direttore esecutivo dell'Fmi e direttore generale del Tesoro, Montanino avverte: «Il rallentamento dell'Italia ha degli impatti sistemici che non possono non preoccupare. Bisogna cambiare la percezione che dall'esterno si ha oggi del Paese. Dispiace molto, perché abbiamo grandi punti di punti di forza: abbiamo aziende leader, settori di eccellenza, ottimo capitale umano. Ma sappiamo che questo non basta se c'è una percezione negativa del Paese». Come ci vedono? «Parlando all'estero, anche i miei amici di Washington vogliono capire perchè l'Italia che ha grandi potenzialità si stia invece dirigendo verso una fase di declino». Il capoeconomista di via dell'Astronomia rileva che sullo stato di salute dell'economia italiana oggi pesano «diversi fattori», sia esterni che interni.

«C'è un fattore internazionale: rallentano le economia europee, questo ci penalizza. In particolare per la Germania: è il primo sbocco per l'export di molte regioni italiane, come la Lombardia, e lo stesso vale per Piemonte e Veneto». E c'è «un fattore interno: la fiducia degli imprenditori sta calando, ce lo dice l'Istat ma è il clima che riscontriamo anche nella nostra esperienza diretta in Confindustria. Sono mesi che, parlando con manager e industriali, nessuno mi dice di vedere le cose positivamente, anzi: non ci sono posizioni neutrali, vedono negativo». Pesa l'impennata dello spread, «con il timore di un impatto sul costo del credito». E pesano le scelte del Governo: «Gli imprenditori non vedono politiche economiche che possano favorire la crescita. La manovra di bilancio è riuscita ad aumentare il deficit pubblico in rapporto al pil, a ridurre gli investimenti, ad aumentare le tasse. Queste tre cose insieme non facilitano certo un clima di crescita».

Sfiducia e rallentamento, si rischia un circolo vizioso; quale segnale potrebbe invece, oggi, migliorare il clima? «Bisogna aspettare cosa accadrà in Europa con le elezioni: se ci troveremo un Parlamento ed una Commissione in grado di prendere decisioni per un mercato sempre più efficiente e integrato questo sarebbe un segnale importante. Mentre, sul fronte interno, credo che gli imprenditori vogliano un po' di pragmatismo, vedere misure che possano ricreare un clima di di fiducia». Soffre tutta l'industria, preoccupano di più alcuni settori «come la farmaceutica: siamo diventati un polo europeo molto importante, dobbiamo stare molto attenti a che non si distrugga quello che abbiamo costruito negli ultimi anni».

«Sono dati che fanno riflettere e che impongono un dovere e una responsabilità di tutto il Paese a reagire ad un contesto economico che sta rallentando che è arrivato anche in casa essendo il nostro un Paese ad alta vocazione all'export», ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando i dati Istat sul fatturato dell'industria. «Una delle proposte che abbiamo fatto è quella di aprire immediatamente i cantieri che sono elementi cosiddetti anti ciclici che comporterebbero occupazione e più crescita. La questione temporale diventa importante: in quanto tempo lo facciamo diventa dirimente».



