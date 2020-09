Industria, ordini e fatturato si confermano in aumento a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue la ripresa delche, al netto dei fattori stagionali, segna risultati positivi sia, sia su base. La crescita registrata negli ultimi tre mesi riduce il gap rispetto ai livelli precedenti l'adozione delle misure di contenimento della pandemia, che tuttavia permane ancora ampio (-7,7% rispetto a febbraio, al netto della stagionalità).E' quanto rileva l'ultimo rapporto dell', secondo cui la variazione congiunturale riflette risultati positivi su entrambi i mercati:quelloquelloL'incremento èdi industrie, molto ampi per l'energia e per i beni strumentali (rispettivamente +21,8% e +20,6%) e più contenuti per i beni intermedi e i beni di consumo (rispettivamente +3,1% e +1,6%).Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 come a luglio 2019), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dell'8,1%, con cali del 6,3% per il mercato interno e dell'11,4% per quello estero.Su anno si registra una variazione positiva solo per il settore estrattivo (+7,1%). Con riferimento al comparto manufatturiero, invece, il settore dei computer e dell'elettronica rimane pressoché stabile (-0,1%), mentre per tutti gli altri comparti si rilevano risultati negativi, dalla flessione dell'1,0% dell'industria delle apparecchiature elettriche e non, fino ai cali molto più ampi dell'industria tessile e dell'abbigliamento (-21,1%) e delle raffinerie di petrolio (-32,2%).Anche gliregistrano a luglio un incremento, mentre nella media degli ultimaumentano delrispetto rispetto ai tre mesi precedenti. La crescita è sostenuta soprattutto dalle commesse provenienti dal mercato, che segnano un aumento del, mentre l'incremento di quelle provenienti dal mercatosi attesta su un modestol'indice grezzo degli ordinativi, con riduzioni su entrambi i mercati (-7% quello interno e -7,4% quello estero). Tutti i settori registrano risultati negativi, dalla flessione dell'1% dell'industria di macchinari e attrezzature e delle apparecchiature elettriche e non, ai cali di intensità molto più marcata dell'industria dei computer e dell'elettronica (-15,6%) e di quella tessile e dell'abbigliamento (-17,8%).