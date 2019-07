Industria macchinari, fatturato +1,7% nel 2018 ma quest'anno settore atteso in stallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo un 2018 positivo,. Secondo i dati presentati da, l'industria italiana dei beni strumentali subirà unaquest'anno.Lo scorso anno, il, in crescita del 6,2% rispetto al 2017, grazie al buon andamento delle consegne sul mercato interno (+9,6%), incentivato dai provvedimenti di. Ila oltre 26 miliardi di valore, un nuovo record., il fatturato del settore dovrebbe. In rallentamento saranno i valori legati al mercato domestico:sul mercato internoIl Presidente di Federmacchineha dichiarato: "Il mercato interno sembra aver esaurito la spinta propulsiva, in un momento in cui invece andrebbe sostenuto ildell'industria manifatturiera italiana avviato negli anni passati ma non certo terminato. Per questo chiediamo al governo di ragionare sull'adozione di un pacchetto unico per lae incertezze legato alla possibile riconferma di ciascuna delle misure in esso inserite"."Il pacchetto per la crescita d'impresa - conclude Salmoiraghi - dovrebbe sommare in sé tutti i vantaggi fiscali legati ai settori di ricerca e sviluppo e agli ammortamenti per gli, software e automazione, disegnando cosi' un progetto di insieme di lungo periodo".