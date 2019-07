Industria Italiana Autobus, MISE: passi in avanti nel piano industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tavolo importante, svoltosi nella giornata di ieri, al. Al Ministero dello Sviluppo Economico erano presenti anche glie ilper discutere sull'Si è evidenziato lo stato di avanzamento del, capace di portare un incremento delle commesse realizzate in italia e una diminuzione di quelle realizzate all'Estero. I passi in avanti hanno garantito il reimpiego di tutti i lavoratori inin quel di, mentre per il sito disono in corso di definizione i contratti per la manutenzione e l'ammodernamento dello stabilimento. Questi risultati sono stati ritenutidai sindacati, raggiunti dalla nuova compagine societaria guidata dae Leonardo, che hanno permesso un netto cambiamento rispetto al passato nella gestione.Ha parlato, a margine della riunione, il, Giorgio, che ha ricordato: "Il primo incontro presieduto da questosu Industria Italiana Autobus risale a un anno fa. Da allora sono stati raggiunti molti risultati, adel fatto che quando si svolge unserio e sinergico tra le parti coinvolte, si mette un'azienda in difficoltà in condizione di rialzarsi ed avere un futuro produttivo,i lavoratori".