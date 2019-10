Industria Italia: ad agosto fatturato ancora in panne, ordinativi in altalena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Indicazioni ancoradallnel mese di. Stando ai datiè sceso in termini congiunturali, proseguendo laregistrata nei due mesi precedenti. Glihanno invece registrato uncongiunturale, mentre la media degli ultimiregistra una riduzionee anche ladelevidenziasulAd agosto - si legge nel commento ufficiale rilasciato dall'Istat - ilsia suSolo per la componente estera si registra una modesta crescita nel confronto degli ultimi tre mesi sui precedenti tre. Per lmentre su base trimestrale al calo registrato per il mercato estero corrisponde un incremento pressoché trascurabile per il mercato interno., la marcata variazione negativa degli ordinativi risente fortemente dell'andamento delle commesse provenienti dal