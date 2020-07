Industria, Istat: a maggio balzo fatturato e ordinativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del progressivo attenuarsi delle misure di lockwdown suche a maggio registrano un'in tutti i raggruppamenti principali di industrie, recuperando quasi interamente la forte flessione di aprile.Tuttavia,con un calo pari al 25,9% per il fatturato (al netto degli effetti di calendario) e al 34,7% per i nuovi ordinativi.È quanto emerge dai datiin merito a fatturato e ordinativi dell'industria che a maggio hanno visto numeri in crescita rispetto al mese precedente.In dettaglio, l'Istat stima che il; nella media delè peròrispetto alla media del trimestre precedente.Anche gliregistrano a maggio un, che segue la caduta del 31,6% rilevata ad aprile: suin entrambi i mercati: Istat ha infatti registrato un. In maniera analoga - sottolinea l'istituto di statistica - l'incremento congiunturale degli ordinativi risente di un più ampio incremento delle commesse provenienti dal mercato interno (+55,9%) rispetto a quelle provenienti dall'estero (+26,2%).Gli indici destagionalizzati del fatturato mostrano poi: i beni strumentali segnano un incremento del 61,1%, i beni intermedi del 42,1%, l'energia del 34,1% e, infine, i beni di consumo del 30,0%.Inper gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 22 di maggio 2019),, con cali di ampiezza simile nei due mercati (-25,8% il mercato interno e -26,2% quello estero).In dettaglio,, con flessioni meno marcate per il settore farmaceutico (-5,1%) e per quello alimentare (-5,8%) e molto più ampie nei rimanenti, passando dall'industria della gomma (-19,9%) fino ai risultati dell'industria dei mezzi di trasporto (-43,7%) e delle raffinerie di petrolio (-53,0%).In(-34,4% quello interno e -35,2% quello estero, mostrando: i cali meno marcati si registrano nelle industrie farmaceutica (-10,8%) e del legno e della carta (-27,3%), mentre i peggiori risultati si rilevano nei settori tessile e dell'abbigliamento (-46,5%) e dei mezzi di trasporto (-48,3%).