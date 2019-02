Industria, dicembre nero. Federconsumatori preoccupata: Crescono segnali di allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sempre più in salita permentre cresce la. Dopo le notizie relative alla contrazione dell'entrata del Paese in recessione tecnica e i dati pubblicati dall'Istat sullo stallo delle vendite, oggi arriva il dato relativo al crollo della produzione industriale:Si tratta del dato peggiore dal 2012. L'ennesimo segnale di allarmeesprimein una nota ufficiale.- Se la produzione diminuisce in tale misura, si legge ancora, le conseguenze sull'andamento occupazionale si prospettano. Tutto ciò non farà altro che incidere negativamente- A gettare ulteriori ombre sullovi è il possibile aumento delle addizionali regionali e comunali dovuto al mancato blocco per il 2019 in Legge di Bilancio e lahe, se non saranno scongiurate, porterannoordinaria al 22,3% nel 2020, al 23,8% nel 2021, con un aumento "per ciascuno degli anni successivi" del +1,5%.L'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori ha calcolato che nel 2021 gli aumentisaranno diper una famiglia mediaper una famiglia di– ha dichiarato Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor -data anche l'importanza che l'attività manifatturiera ha per l'economia italiana che, come i dati dimostrano, sta entrando in una nuova recessione senza aver raggiunto né il massimo ante-crisi del 2008 né il livello toccato al culmine del rimbalzo tra il 2009 e il 2010. Il dato diffuso oggi è inferiore di ben il 21,1% rispetto alla situazione ante-crisi e