Industria, allarme Anfia su crollo automotive

(Teleborsa) - "Il tracollo dellain Italia ad aprile, primo mese ad essere interessato per intero dai provvedimenti di contenimento della pandemia da Covid-19, era prevedibile, ma non per questo colpisce di meno". A dirlo Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, commentando i dati Istat sulla produzione industriale di aprile che, per il comparto automotive italiano nel suo insieme, ha fatto registrare un calo tendenziale%, con i primi quattro mesi del 2020 in discesa del(-21,6% era stata la variazione tendenziale nel primo trimestre)."Meno di 500 autovetture sono state prodotte nel mese e l'indice della produzione di autoveicoli si è praticamente azzerato (-98,4%) e chiude il quadrimestre a -42,5%, mentre quello relativo alla produzione di componenti si è ridotto di tre quarti nel mese e del 33,4% nel quadrimestre - aggiunge -:che parlano da soli dell'eccezionale gravità della situazione".Occorre cambiare immediatamente"Sbloccare la domanda con ii al rinnovo del parco secondo una formula coerente con gli obiettivi europei di progressivadella mobilità, e indirizzati anche allo smaltimento delle centinaia di migliaia di veicoli in stock - conclude Giorda - è quanto mai urgente per dare la necessaria spinta al recupero di livelli produttivi accettabili. Al contempo, occorre ragionare anche in prospettiva, lavorando, industria e istituzioni insieme, ad un piano strategico di medio-lungo periodo, per rilanciare il comparto automotive nella transizione verso le nuovealla g