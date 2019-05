© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il vicepremier e Ministro dello Sviluppo economicoha annunciato una revisione dele la convocazione di unaLo ha annunciato oggi nel corso del suo intervento all', davanti ad una folta platea di imprenditori e rappresentati delle istituzioni, spiegando l'idea è rendere Industria 4.0 unaper le imprese per"Serve un cambio di passo - ha detto - perché non possiamo accontentarci di misure reiterate una tantum", ha detto il Ministro, spiegando che bisogna mettere in condizione le imprese di fare una programmazione di medio e lungo termine.Il leader pentastellato ha teso una mano a Confindustria, aprendo all'ipotesi di. "Sono pronto ad accogliere chi bussa", ha detto ad un'assemblea che si è rivelata un po' fredda al suo discorso.