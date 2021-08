Indonesia, banca centrale lascia tassi invariati al 3,5%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - La Bank of Indonesia ha lasciato i tassi d'interesse fermi invariati al 3,5% dopo averli tagliati di 25 punti a febbraio e ritoccati all'ingiù cinque volte nel corso del 2020. Si tratta di una decisione ampiamente prevista dal mercato.



"Abbiamo un meccanismo di triplo intervento e ci stiamo coordinando con il ministero delle Finanze per mantenere i nostri differenziali di rendimento interessanti per gli investitori" - ha spiegato il governatore Perry Warjiyo - sottolineando che l'imminente riduzione del piano di stimolo da parte della Federal Reserve "non sarà così devastante".



Nel 2013 in occasione del precedente tapering deciso dalla banca centrale americana la rupia aveva perso quasi il 20% del suo valore sul dollaro.