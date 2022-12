Inditex (Zara), utile balza a 3,1 miliardi. Ricavi +19%

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 12:45







(Teleborsa) - Inditex, gruppo spagnolo dell'abbigliamento proprietario del marchio Zara, ha chiuso il periodo terminato il 31 ottobre con un utile netto in aumento a dispetto dell'elevata inflazione e del conflitto in Ucraina sulla sua attività.



Il risultato netto si è quindi attestato a 1,3 miliardi di euro contro gli 1,23 miliardi registrati nel periodo precedente.



I ricavi sono stati pari a 23,1 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'ebitda è salito del 20% a 6,5 miliardi mentre l'ebit del 27% a 4,2 miliardi mentre l'utile netto è cresciuto del 24% a 3,1 miliardi.