10 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Inditex, multinazionale spagnola dedicata all'abbigliamento che controlla - tra gli altri - i marchi Zara, Stradivarius, Bershka e Pull & Bear, ha registrato ricavi pari a 20,4 miliardi di euro nell'ultimo esercizio, che va dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, con un calo compreso tra il 25% e il 28% (senza considerare l'effetto cambi).

È proseguita la digitalizzazione e le vendite online hanno registrato una crescita del 77% in valuta locale per oltre 6,6 miliardi di euro. Inditex ha così registrato un utile netto di 1,1 miliardi grazie al risultato netto di 1,3 miliardi segnato nel secondo semestre ed è così in grado di proporre all'assemblea un dividendo di 70 centesimi, di cui 22 rappresentati da dividendo ordinario e 48 come cedola straordinaria.

"Inditex come società è più forte oggi di quanto fosse due anni fa con un modello di business unico e una piattaforma di vendita globale, flessibile, integrata da un punto di vista digitale e sostenibile che ci pone in una posizione eccellente per il futuro", ha commentato il presidente esecutivo Pablo Isla.