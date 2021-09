Inditex torna all'utile nel 1° semestre. Ancora sotto i livelli pre-pandemia

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 15 Settembre 2021, 10:15







(Teleborsa) - Inditex - multinazionale spagnola dell'abbigliamento che controlla marchi come Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti e Bershka - ha registrato un fatturato di 11,94 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno fiscale (1 febbraio - 31 luglio 2021), con una crescita del 49% su base annua (anche se resta del 7% più basso rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019). L'utile netto è stato di 1,27 miliardi di euro, rispetto a una perdita di 195 milioni di euro nel primo semestre del 2020 e agli 1,55 miliardi di euro dei primi sei mesi 2019.



La società ha sperimentato nuovi record per quanto riguarda il secondo trimestre. I ricavi dei tre mesi al 31 luglio sono cresciuti del 7% a 6,99 miliardi, rispetto al precedente massimo storico del trimestre, fissato nel 2019. Allo stesso modo, l'utile netto del secondo trimestre 2021 ha raggiunto 850 milioni di euro, sovraperformando il precedente record raggiunto due anni fa.



I guadagni del primo semestre sono stati robusti nonostante l'orario di apertura sia stato inferiore del 15% (6% nel secondo trimestre), a causa di chiusure, limitazioni e restrizioni nei vari mercati in cui il gruppo opera.



Le vendite online hanno continuato a registrare una crescita significativa, risultando superiori del 36% ai livelli dei primi sei mesi 2020 e del 137% sopra il primo semestre 2019. Le vendite online dovrebbero rappresentare oltre il 25% delle vendite totali nell'anno fiscale 2021, ha sottolineato la società.