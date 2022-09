Inditex, semestrale positiva. Aumenta scorte per tensioni supply chain

(Teleborsa) - Inditex, multinazionale spagnola dell'abbigliamento che controlla marchi come Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti e Bershka, ha registratopari a 14,8 miliardi di euro nel primo semestre del 2022, in crescita del 24,5% rispetto al primo semestre 2021. Le vendite a valute costanti sono cresciute del 25%, con performance positive in tutte le principali aree geografiche. L'è aumentato del 30% a 4 miliardi di euro. L'è aumentato del 41% a 1,8 miliardi di euro.Di fronte a possibilinella seconda metà del 2022, Inditex ha temporaneamente accelerato i flussi di scorte Autunno/Inverno al fine di aumentare la disponibilità dei prodotti senza alcuna modifica ai livelli di impegno. Per questo motivo, leal 31 luglio 2022 sono aumentate del 43%.Per quanto riguarda l'outlook, Inditex ha sottolineato che, ai tassi di cambio attuali, prevede undel +0,5% sulle vendite nell'esercizio 2022. Per il 2022 è previsto un margine lordo stabile. Ledovrebbero superare il 30% delle vendite totali entro il 2024.Dopo l'aumento dei prezzi primaverili ed estivi, la societànella seconda metà dell'anno, ha affermato il CFO Ignacio Fernandez nella call con gli analisti. "Il livello di novità, qualità e design delle nostre collezioni sta guidando le nostre vendite, ma ovviamente pensiamo sempre a una politica dei prezzi stabile", ha affermato Fernandez, indicando un ulteriore aumento del prezzo a un tasso "mid-single digit".