(Teleborsa) -, società quotata alla Borsa di Milano e attiva nel settore ingegneristico, tecnologico ed energetico, ha ottenuto il, una delle principali agenzie di rating che valuta le performance ambientali, sociali e di governance ()."Questo rating rappresenta un grande riconoscimento per l'impegno del Gruppo Maire Tecnimont ad assumere un ruolo di abilitatore della transizione energetica e dimostra un importante apprezzamento per tutto il lavoro progressivamente svolto per perseguire una creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder", ha commentato ilIl rating "A" di MSCI ESG Research rappresenta un traguardo significativo all'interno di un percorso. In particolare, con quest'ultimo aggiornamento del rating, MSCI ha confermato le performance della società in tema di corporate governance, business ethics ed ha evidenziato l'attenzione di Maire Tecnimont ai temi di(il tasso medio di infortuni è al di sotto della media di settore).