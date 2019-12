India, tassi fermi nonostante economia debole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Del tutto inattesa la decisione di politica monetaria della(RBI). La banca centrale indiana ha lasciato, affermando che sono in linea con il suo obiettivo di raggiungere il target di inflazione di medio termine, al 4%.La mossa della RBI si conferma inaspettata, visto che gran parte degli analisti avevano previsto un altro taglio dei tassi, alla luce degli ultimi dati macroeconomici che hanno dipinto un'economia che cresce a passo lento.Nel terzo trimestre dell'anno,. Quanto all'attività dell'è aumentata a novembre, a 51,2 punti contro i 50,6 di ottobre, ma si tratta del livello più basso da due anni.La Reserve Bank of India ha ridotto drasticamente le sue previsioni di crescita economica al 5% per l'anno fino a marzo.