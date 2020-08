Indennità lavoratori sportivi, MEF: Gualtieri firma decreto

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 12 del decreto Agosto sulle modalità di erogazione dell'indennità da 600 euro per i lavoratori sportivi, relativa al mese di giugno.



Lo comunica il MEF in una nota precisando che "in merito a presunti ritardi relativi alla firma del testo, si precisa che il provvedimento è stato siglato oggi, non appena ricevuta la versione definitiva dagli uffici del Ministero dello Sport". © RIPRODUZIONE RISERVATA