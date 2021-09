Indel B, robusta crescita dei ricavi nel mondo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Indel B ha chiuso il primo semestre al 30 giugno con una crescita dei ricavi consolidati del 62,2% a 95,9 milioni rispetto ai 59,1 milioni del primo semestre 2020.



L'EBITDA balza del 280,9% a 22,3 milioni mentre l'EBITDA Adjusted si attesta a 13,2 milioni.



Il Gruppo chiude il semestre con un Risultato netto pari a Euro 16,4 milioni, in aumento del 474,2%, rispetto ad Euro 2,9 milioni al 30 giugno 2020. Il Risultato dell'esercizio, al netto delle componenti non ricorrenti, è pari a Euro 7,8 milioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2021 rispetto a Euro 5,2 milioni del pari semestre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 è negativa per Euro 20,9 milioni, rispetto ad un risultato negativo di Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2020 e di Euro 14,6 milioni al 30 giugno 2020. Il risultato - spiega la società nella nota dei conti - è impattato dalla stima dell'earn-out legato alla performance Elber nonché dall'applicazione del principio IFRS16.Hanno inciso inoltre sulla Posizione Finanziaria Netta anche le acquisizioni delle società Electric Station Climatisation SA e SEA che hanno pesato per un totale di circa 8,4 milioni.