Indel B, il fatturato dei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Il Gruppo Indel B ha chiuso i primi nove mesi del 2018, con ricavi delle vendite pari ad Euro 114,6 milioni, rispetto a Euro 84,2 milioni registrati nello stesso periodo del 2017, in aumento del 36,1% a tassi di cambio correnti (37,1% a tassi di cambio costanti).



A parità di perimetro di consolidamento con il 2017, ossia senza considerare l'acquisizione della società Autoclima e delle sue controllate perfezionatasi l'8 settembre 2017, i ricavi delle vendite consolidati nel periodo in esame sono pari a Euro 90,9 milioni, rispetto a Euro 82,0 milioni registrati al 30 settembre 2017, in aumento del 10,9% a tassi di cambio correnti (11,8% a tassi di cambio costanti). © RIPRODUZIONE RISERVATA