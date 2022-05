Indel B, assemblea approva bilancio e dividendo di 1 euro

Venerdì 27 Maggio 2022, 13:30







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Indel B, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la destinazione dell'utile d'esercizio, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione. Viene previsto stacco cedola il 6 giugno 2022, record date il 7 giugno 2022 e data di pagamento il 8 giugno 2022.



I soci hanno anche approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delibera di autorizzazione dell'assemblea del 21 maggio 2021. Il controvalore massimo complessivo è di 2,6 milioni di euro. Alla data odierna, la società detiene 184.417 azioni proprie in portafoglio, pari al 3,16% del capitale sociale.