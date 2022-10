Indagine plusvalenze, Juventus: "operato nel rispetto delle leggi e delle norme"

(Teleborsa) - Juventus rimane "che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry". Lo si legge in una nota del club, dove viene confermato che ieri sera ha ricevutoda parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.Le ipotesi accusatorie, in parte modificatesi rispetto alle originarie prospettazioni, fanno riferimento a presunti reati disociali, false comunicazioni rivolte al mercato,(Consob) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.I fatti oggetto del provvedimento attengono aie sono relativi ad operazioni impropriamente dette di "scambio" di diritti alle prestazioni sportive di calciatori e ad accordi di riduzione ed integrazione dei compensi di personale tesserato conclusi negli esercizi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.