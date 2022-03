Al via l'indagine di Merco, alla ricerca delle aziende con la miglior reputazione

Qual è l’azienda, che opera in Italia, con la migliore reputazione? Chi è il manager maggiormente apprezzato? Al via l’indagine di Merco Italia che, proprio in questi giorni, sta diffondendo un questionario che ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per stilare un’adeguata classifica: «La nostra azienda -spiega Massimo Micucci, Direttore Merco Italia, Docente ed esperto di comunicazione- opera, da anni, in 60 Paesi del mondo, in Europa ed in Sudamerica, e il nostro metodo è ormai riconosciuto ovunque come rigoroso, trasparente e indipendente. Noi, per dirla con chiarezza, non offriamo consulenze ma un metodo assolutamente imparziale di valutazione. Peraltro, la classifica che ne verrà fuori è oggetto, a sua volta, di revisione da parte di Kpmg».



Il questionario ha come destinatari manager di aziende che fatturano più di dieci milioni di euro l’anno, e poi via via esperti del settore, giornalisti economici, professori universitari, analisti finanziari, e consumatori: «Ovviamente - continua Micucci - nessuno valuta se stesso. I manager esprimono opinioni su punti di forza e debolezza di altre imprese e sui leader , rispondendo, in modo riservato a domande che non hanno in considerazione solo il fatturato ma anche altri elementi importanti come, ad esempio, la visione strategica, l’innovazione, il comportamento etico e sociale, la capacità di attrarre talenti, la diversità di genere, e i criteri di sostenibilità Il panel considera il punto di vista di numerosi stakeholders informati e ha un peso anche il cosiddetto benchmarking».

Chi risponde al questionario ha, a seconda del proprio ruolo, una diversa profilazione. I dirigenti valutano i risultati economici dell’azienda scelta, la qualità dell’offerta commerciale proposta, la dimensione internazionale, mentre i giornalisti economici hanno il compito di verificare la trasparenza delle informazioni o, ancora, l’efficacia della comunicazione: «Questo vuol dire che i diversi soggetti intervistati - spiega ancora Micucci - danno risposte secondo le proprie competenze professionali. Mi preme citare il ruolo svolto nell’indagine dai consumatori e skeholder sociali , ai quali chiediamo di tenere in considerazione ben undici variabili, tutte fondamentali: dall’essere etico all’agire responsabile che, tradotto, significa valutare l’onestà di una determinata impresa, la politica anticorruzione adottata ma anche il rapporto con i lavoratori, i clienti e naturalmente l’ambiente».



Ogni valutazione ha un peso diverso in termini percentuali per la definizione della classifica finale che verrà stilata secondo criteri applicati con rigore e sperimentati da 22 anni il rigore delle società di ricerche Analisis e Investigacion: «Saremo pronti - conclude Massimo Micucci - entro fine anno. Stileremo un documento generale ma anche diversi report a seconda del settore in cui le aziende analizzate operano. Credo che questo lavoro di misurazione, possa essere di aiuto e di stimolo per tutti per affrontare le sfide del futuro che richiedono sempre maggiore qualità per avere risultati durevoli. Sotto l’aspetto produttivo, certo, ma anche sotto delicati profili di governance che oggi hanno un impatto determinante nella comunità dove le aziende operano».