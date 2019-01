(Teleborsa) - In relazione a notizie di stampa e video circolati in questi giorni che riportano attività di "deicing" (eliminazione del ghiaccio) dalle ali degli aeromobili in partenza dall'Aeroporto di Brindisi, eseguite manualmente e con modalità inadeguate (a mezzo secchi), l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) rende noto di aver avviato delle azioni ispettive sulle operazioni aeroportuali condotte presso lo scalo in concomitanza con la nevicata che ha interessato la zona.



A tal fine domani, 7 gennaio, una squadra di tecnici ENAC raggiungerà lo scalo aereo della città pugliese del Salento (province Brindisi, Lecce e parte orientale di quella di Taranto, n.d.r.) per verificare la gestione dell'emergenza derivata dalle avverse condizioni meteo e la situazione che si è determinata