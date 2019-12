Incontro MIT-ASPI, verifiche più rapide e più manutenzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha fornito un aggiornamento sui contenuti della, 31 dicembre 2019, fra lae la società, convocata d'urgenza in seguito al distacco, avvenuto ieri sera, di parte del soffitto della galleria Berté, nell'autostrada A26 in direzione Genova. Hanno partecipato, oltre all'Ad di ASPIed alla Ministra in conferenza telefonica, il capo di gabinetto del MIT ed il direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIT.ASPI ha riferito alla Ministra De Micheli che la galleria aveva recentementecondotte dalla società di controlloe che sonodi approfondimento per appurareche hanno determinato lo stacco di parte del soffitto.La De Micheli ha poi chiesto alla concessionaria unadi autostrade e gallerie, medianteed une di personale impegnato. Ed arriva anche unache si riunirà ogni 10 giorni presso la sede del Ministero affinché venga rispettato il cronoprogramma dei controlli effettuati.Da parte sua, ASPI ha comunicato chee i controlli verranno effettuati da una nuova società esterna scelta tramite gara.Nell'occasione dell'incontro, la De Micheli ha, danneggiato dalla congestione del traffico.