Incognita Trump per il ritorno sulla Luna nel 2024

(Teleborsa) - Serviranno 28 miliardi di dollari per riportare l'uomo sulla Luna nel 2024. Lo prevede il, il cui amministratoreha aggiunto che, per avviare lo sviluppo del lander destinato a fare atterrare l'equipaggio sulla Luna, il Congresso americano dovrebbe approvare 3,2 miliardi di dollari entro Natale.Il ritorno sulla Luna è una priorità per il, il quale però dovrà misurarsi con le elezioni del 3 novembre prossimo. Ilprevede l'impiego dellae il nuovo sistema di lancioIl lander dovrà essere scelto tra i progetti proposti da tre società spaziali:di Elon Musk, dell'aziendae quello delladi Jeff Bezos in collaborazione con Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper.Il programma prevede nel novembre 2021 il, nella missione chiamata. Nel 2023 è prevista la missioneche riporterà gli astronauti intorno alla Luna, senza atterrarvi. Infine, nel 2024,farà sbarcare lache resterà sulla superficie selenita insieme ad altri membri d'equipaggio per una settimana. Il punto di sbarco sarà il polo sud lunare, dove le missioni Apollo, tra il 1969 e il 1972, non si sono mai spinte, toccando sempre aree dell'equatore