(Teleborsa) - Gli europei troverannoper consentire alla popolazione di fare le vacanze estive nonostante la pandemia di coronavirus. Lo sostiene la Presidente della Commissione europea,che pochi giorni fa era stata decisamente piùIn un'intervista rilasciata a Expresso Sunday, stavolta la Presidente si èsull'immediato futuro rispetto a quanto affermato in precedenza quando suggeriva che era ancora presto per prenotare le vacanze. "per trascorrere le vacanze estive. Forse uncon un po' più di distanza sociale, ma le troveremo", ha detto von der Leyen. Secondo la presidente,che i Paesi dell'UE stiano iniziando a "ma ha avvertito i Governi che devono andare avanti "con cura, passo dopo passo e sempre con vigilanza". "E' difficile prevedere come saranno i prossimi mesi, ma quello che vedo èha aggiunto.ha detto il Ministro dello Sviluppo Economicoospite a "Che tempo che fa" su Rai 2. "Avere la possibilità eventuale che si generino dei flussi turistici non significa che poi questo sia consentito. Certo, se non ci prepariamo ad avere quei flussi non li avremo. Giusto che si dia la possibilità agliha spiegato il Ministro parlando della fase 2 e della ripresa delle attività dal 4 maggio."Il Comitato scientifico, rispetto alle indicazioni che ci ha dato, fa ipotizzare il fatto che verso il periodo estivo ci potrebbe essere unIo in questa fase non me la sento di dire che questa estate saremo tutti tranquilli e potremo andare sicuramente al mare come negli anni passati, dirlo con questa semplicità no". Lo ha detto il Ministro della P.A., Fabianaa Rtl 102.5."Che ci sarà undi queste misure che in questo momento sono molto stringenti e che limitano anche gli spostamenti si può cominciare ad ipotizzare. Diciamo che - ha aggiunto- è una situazione talmente nuova che anche gli altri Stati l'hanno vissuta con molta faciloneria, poi si sono trovati a bloccare anche loro come noi perchè si sono resi conto che