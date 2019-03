Incidente Ancona, ENI: a lavoro su cause. Gru revisionata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con riferimento a quanto accaduto ieri, 5 Marzo, sulla piattaforma a gas Barbara F, ENI conferma che intorno alle ore 05.00 di questa mattina (6 Marzo, ndr) è stato recuperato il collega rimasto vittima dell'incidente.Il corpo, che si è inabissato all'interno della cabina a 70 metri di profondità, è stato recuperato in seguito ad una operazione condotta da una squadra composta da personale addetto all'Emergenza ENI e il coordinamento dalla Capitaneria di Porto.Continuano le operazioni di messa in sicurezza e recupero della cabina e del braccio della gru.Il gruppo del cane a sei zampe conferma inoltre che l'operatore del mezzo navale rimasto ferito in modo più significativo è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico dall'esito positivo.ENI "sta proseguendo nello. Secondo i primi rilievi,e al momento dell'incidente il carico della gru, un serbatoio vuoto, era di 6.5 tonnellate a fronte di una capacità massima consentita di 18 tonnellate".Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.