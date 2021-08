Incentivi auto, Governo ha stanziato 350 milioni di euro ma mancano norme attuative per l'usato

Lunedì 2 Agosto 2021, 14:45

(Teleborsa) - Il Governo ha rifinanziato con una dotazione di 350 milioni di euro gli incentivi destinati all'acquisto di auto ma non essendo stati pubblicati i regolamenti attuativi non è ancora possibile richiederli per le auto usate. In tale scenario l'industria corre ai ripari con iniziative singole come quella del Summer Black Friday.

Nei suoi piani – spiega Facile.it in una nota – il Governo ha voluto sostenere anche il mercato della auto usate destinando 40 milioni per chi acquista un veicolo di seconda mano Euro 6, diesel o benzina. Rientrano però nell'incentivo solo i veicoli con basse emissioni di CO2, vale a dire quelli compresi tra 0 e 160 g/Km e con quotazioni medie di mercato inferiori ai 25mila euro. Per accedere a questo incentivo è necessario rottamare un veicolo immatricolato prima di gennaio 2011. Il bonus ottenibile varia a seconda delle emissioni del veicolo, ad ogni modo si va da un minimo di 750 euro sino ad un massimo di 2mila euro. In attesa che vengano pubblicati i dettagli per godere degli incentivi, attualmente non è possibile usufruire del bonus per l'acquisto di auto usate.

Per ovviare al problema e consentire ai consumatori di godere comunque di vantaggi economici per l'acquisto dell'usato, le aziende stanno mettendo in campo progetti singoli. Un esempio in questo senso è rappresentato dal Summer Black Friday lanciato da aziende come Facile.it e MiaCar. L'iniziativa prevede uno sconto extra cumulabile con gli incentivi statali, sull'acquisto di una selezione di auto nuove, a km0 e usate.

La fetta più grossa degli incentivi statali, vale a dire 200 milioni di euro, è stata destinata all'acquisto o locazione finanziaria di auto nuove a benzina o gasolio con basse emissioni, vale a dire tra 61 e 135 grammi di CO2 al chilometro e prezzo di listino fino a 40mila euro. Il Governo ha, invece, destinato 60 milioni all'acquisto di auto con emissioni tra 0 e 60 g/km, vale a dire veicoli elettrici e plug-in, e prezzo di listino inferiore ai 50mila euro.

Il bonus varia a seconda delle emissioni di CO2 dell'auto acquistata e dalla presenza o meno di un veicolo vecchio da rottamare; in ogni caso gli sconti vanno da un minimo di 3.500 euro ad un massimo di 10mila euro.

(Foto: © Sittipong Leetangwattana / 123RF)