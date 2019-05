Inaugurato il Centro di controllo della Missione ExoMars 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inaugurato oggi a Torino, all'interno di ALTEC, il, il centro di controllo dellache coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delleIntitolato a, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, ilsi muoverà sulla superficie di Marte, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l'umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space.I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall' European Space Operations Centre (ESOC) dell'ESA a Darmstadt, in Germania., quando contestualmente diventerà operativo il centro di controllo della missione presso Altec, e arriverà su Marte il 19 Marzo 2021, dopo un lungo viaggio.per cercare tracce evidenti di vita sopra e sotto la superficie – ha affermato"."Nello studio e nell'esplorazione di Marte l'Italia, attraverso l'ASI, ha una consolidata esperienza grazie alla partecipazione –avrà una grande opportunità di gestire le attività del Rover su Marte per pianificare e verificare gli spostamenti sulla superficie marziana, alla ricerca delle zone più idonee per gli obiettivi della missione: cercare tracce riconducibili a forme di vita passata e/o presente. Questo ci permetterà di giungere alla identificazione e diffusione di informazioni fondamentali per una più completa conoscenza del pianeta., questo, sarà il primo passo per candidare la struttura verso prossime missioni per lo studio di Marte ma anche di altri corpi celesti"., Amministratore Delegato di, si è detto orgoglioso del ruolo in primo piano in questo ambizioso programma europeo per lo studio del Pianeta Rosso, come pure, struttura logistica all'avanguardia dell'esplorazione robotica europea che ha contribuito alla realizzazione del Rover Operations Control Center.(dal punto di vista morfologico e mineralogico) a supporto dell'attività operativa quotidiana, dei test funzionali del Rover Ground Test Model (GTM) e per riprodurre le contingenze che il Rover si trova ad affrontare sulla superficie marziana. in funzione anche un sistema per riprodurre e testare le operazioni di trapanatura e simulare la variazione di luce marziana.