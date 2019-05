​Inail premiato al Forum Issa per le campagne di prevenzione e reinserimento sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’International social security association (Issa), che riunisce oltre 330 organizzazioni di sicurezza sociale di 158 paesi, ha assegnato all’Inail 14 riconoscimenti ad altrettanti progetti presentati dall’istituto.Il premio, giunto alla quarta edizione, è un’iniziativa a cadenza triennale promossa dall’Issa con l’obiettivo di incoraggiare, attraverso la valorizzazione di azioni di eccellenza per la salute e la sicurezza sul lavoro, la realizzazione di progetti innovativi, efficienti e riproducibili da altri organismi.Nel valutare le 76 buone pratiche presentate da 25 istituti membri di 20 Paesi del continente, la giuria internazionale ha considerato i risultati raggiunti dai progetti in base alle loro caratteristiche di robustezza, replicabilità e innovatività; privilegiando gli approcci lungimiranti, originali e all’avanguardia per l’Istituto, il paese di riferimento o l’area regionale nel suo insieme.Le iniziative premiate dall’Issa a Baku, in Azerbaigian, nell’ambito del premio “Buone pratiche per l’Europa”, comprendono anche le campagne Belle Storie e #storiediprevenzione, promosse a partire dallo scorso anno dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione, per raccontare l’azione dell’Inail in materia di prevenzione e reinserimento sociale partendo dagli effetti prodotti nella vita delle persone, attraverso le video-testimonianze degli assistiti e degli imprenditori.Grazie all’adozione della tecnica narrativa dello storytelling, per la quale l’Istituto nel 2018 ha ricevuto anche il premio Innovazione dello Smau, l’Inail punta ad avvicinare i cittadini-utenti alla pluralità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione utilizzando un linguaggio diretto e informale, slegato quanto più possibile da riferimenti burocratici.