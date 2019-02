Inail, più denunce di infortunio (+7,3%) ma in diminuzione i casi mortali (-34,3%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aumentano le denunce di infortunio ma diminuiscono i casi mortali. È quanto emerge dal, pubblicato oggi.Dai dati l'Inail rileva, inoltre, unRispetto alle 44.715 denunce del primo mese del 2018, quest'anno, si è registrato unUn incremento che ha riguardato sia isia quelli(occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro) che hanno fatto registrare un. L'aumento riguarda sia laed è, a eccezione di quella compresa. Per quanto riguarda i settori,Dal punto di vista territoriale in) con un leggeroL'incremento ha interessato ie quellimentre tra iLepresentate all'Istituto in gennaio sono state. Vi è stato un decremento rispetto allo stesso mese del 2018 sia dei, che sono, sia di quelli occorsiLa flessione si è concentrata soprattutto nella. Il dato è rimasto invariato inmentre non è stata presentata nessuna denuncia nel Conto Stato. Si registra unaIn calo le denunce dei, mentre i decessi dei lLe denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel primo mese del 2019 sono stateLecontinuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dai tumori.