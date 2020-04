Inail, in calo incidenti sul lavoro: -21,7% per quelli mortali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a partire da quelli con esiti mortali, anche e sopratutto ae della chiusura di molte attività lavorative a seguito dell'emergenza coronavirus.Lo rende noto. In dettaglio le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nei primi tre mesi dell'anno sono state. In, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale", ha specificato l'Inail, aggiungendo che si trattai di numeri "provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all'effetto distorsivo di 'punte occasionali' e dei tempi di trattazione delle pratiche"Per questo, sarà ", con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia" per avere una reale contezza del fenomeno.Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.Il, complice la sospensione su tutto il territorio nazionale, a partire dai primi giorni di marzo, di ogni attività produttiva considerata non necessaria., con una conseguentedi infortunio".