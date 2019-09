Inail, calano infortuni e morti sul lavoro

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo zero morti sul lavoro non è stato raggiunto, ma dagli ultimi dati pubblicati dall'sono diminuiti sia gli incidenti che i decessi.Lepresentate all'Istituto fra gennaio ed agosto sono state, 1.641 in meno rispetto ai primo otto mesi del 2018. I dati rilevati al 31 agosto di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento dei casi avvenut, passati a 353.316, e un incremento dela 63.578, di quelli, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.Le denunce dipresentate all'Istituto entro il mese di agosto sono stateva a dire 28 in meno rispetto alle 713 dei primi otto mesi del 2018. Si registra, pertanto, un'inversione di tendenza rispetto al trend in aumento che aveva caratterizzato i primi sette mesi del 2019.Le denunce dinello stesso periodo sono state, 813 in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi a 32.742 (+3,5%), mentre sono diminuite in Agricoltura a 7.863 (-3,2%) e nel Conto Stato a 427 (-9%). A livello territoriale, l'aumento ha riguardato il Nord-Est (+0,4%), il Centro (+2,4%), il Sud (+2,8%) e le Isole (+8,3%). Il Nord-Ovest, invece, si distingue per un calo del 2,9%.