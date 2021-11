In rosso Urban Outfitters nonostante ricavi e utili sopra attese

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per Urban Outfitters, che tratta in perdita del 12,68% sui valori precedenti.

Il retailer d'abbigliamento ha chiuso il terzo trimestre con utili netti in crescita da 76,7 milioni di dollari, pari a 78 centesimi per azione, a 88,9 milioni, e 89 centesimi. I ricavi sono saliti da 970 milioni a 1,13 miliardi contro gli 1,12 miliardi del consensus. A deludere è la crescita delle vendite a perimetro costante del 14% che si confronta con il +15,2% atteso dagli analisti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Urban Outfitters, che fa peggio del mercato di riferimento.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Urban Outfitters rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,72 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,91.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)