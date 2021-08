In rosso Milano e le altre Borse europee

1 Minuto di Lettura

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:30







(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e per gli altri Eurolistini che risentono del possibile avvio del tapering da parte della Federal Reserve entro l'anno.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.789 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,67%, scendendo fino a 63,06 dollari per barile.



In salita lo spread, che arriva a quota +106 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.



Tra i listini europei sensibili perdite per Francoforte, in calo dell'1,80%, in apnea Londra, che arretra dell'1,99%, e tonfo di Parigi, che mostra una caduta del 2,46%. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,86%), che ha toccato 25.867 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.401 punti, in forte calo dell'1,83%.





Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Italgas avanza dello 0,68%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -4,51%.



Lettera su STMicroelectronics, che registra un importante calo del 3,74%.



Affonda Tenaris, con un ribasso del 3,25%.



Crolla Exor, con una flessione del 3,21%.



Profondo rosso per tutti i titoli del FTSE MidCap.



Le peggiori performance si registrano su Ferragamo, che ottiene -5,00%.



Vendite a piene mani su Brunello Cucinelli, che soffre un decremento del 4,30%.



Pessima performance per Esprinet, che registra un ribasso del 3,54%.



Sessione nera per Webuild, che lascia sul tappeto una perdita del 3,41%.