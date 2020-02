In rosso Milano e gli altri Listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo, sull'onda delle preoccupazioni per gli impatti del Coronavirus e per il dato del GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.621,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,91%.Avanza di poco lo spread, che si porta a +137 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,91%. Debole Londra che registra una flessione dello 0,27%. Parigi scende dello 0,80%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,56%.In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +3,68% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti chimico (-2,48%), sanitario (-2,43%) e bancario (-2,13%).Tra idi Milano, in evidenza Tenaris (+3,70%), BPER (+1,62%) e Saipem (+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Diasorin, che ottiene -2,97%.Calo deciso per Unicredit, che segna un -2,93%.Sensibili perdite per Nexi, in calo del 2,87%.In apnea Recordati, che arretra del 2,75%.Al Top tra le azioni italiane a, Anima Holding (+1,82%), Salini Impregilo (+1,68%), Illimity Bank (+1,51%) e Piaggio (+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Sondrio, che prosegue le contrattazioni a -5,84%.Tonfo di Tod's, che mostra una caduta del 4,09%.Lettera su Banca MPS, che registra un importante calo del 3,89%.Affonda Datalogic, con un ribasso del 3,06%.