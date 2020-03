In rosso le Piazze del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, su cui pesa il continuo diffondersi della pandemia Covid-19. Pesanti ribassi si registrano per i titoli bancari dopo la raccomandazione della BCE a tutti gli istituti di non pagare dividendi o effettuare buyback almeno fino a ottobre.Sul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,50%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.621,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (-5,35%), che ha toccato 20,36 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +196 punti base, aumentando di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,42%.piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,63%, in apnea Londra, che arretra dell'1,55%, e tonfo di Parigi, che mostra una caduta dell'1,58%.con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,06%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,04%, continuando la seduta a 18.116 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,33%), come il FTSE Italia Star (-0,9%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori sanitario (+3,02%), tecnologia (+1,91%) e utility (+0,93%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-5,05%), chimico (-3,74%) e servizi finanziari (-2,75%).Tra idi Milano, in evidenza Recordati (+5,69%), Juventus (+4,74%), Diasorin (+3,59%) e CNH Industrial (+3,18%).Giù le banche: Unicredit, che ottiene -6,23% Intesa Sanpaolo, che registra un importante calo del 5,53%. Banco BPM, con un ribasso del 4,57%. Crolla Mediobanca, con una flessione del 4,01%.del FTSE MidCap, Mediaset (+3,27%), Tod's (+2,09%), IMA (+1,55%) e Inwit (+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -8,50%.Vendite a piene mani su Cerved Group, che soffre un decremento del 6,27%.Pessima performance per Banca Farmafactoring, che registra un ribasso del 5,21%.Sessione nera per SOL, che lascia sul tappeto una perdita del 4,11%.