In rosso le borse asiatiche. Sydney corre sola su nuovi stimoli

(Teleborsa) - Avvio di settimana al ribasso per le principali borse asiatiche sui timori del diffondersi del coronavirus nel mondo.



L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo porta a casa un calo del 3,26% a 18,757.38 punti mentre il più ampio Topix scivola del 2,59%. Più limitata la discesa di Seoul che termina con un -0,12%.



Giù anche le borse cinesi, con Shanghai che segna un -1,14% e Shenzhen un -1,16%. Perdite inoltre per Taiwan (-1,06%).



Negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,73% mentre Bangkok segna -1,11%, seguita da Singapore -3,03%, Jakarta -4,17% e Kuala Lumpur -1,29%.



Altrove Mumbay flette l'1,23% mentre si muove decisamente in controtrend Sydney (+6,56%) dopo che il governo australiano ha promesso ulteriori stimoli per combattere la recessione nel Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA