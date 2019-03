In rosso l'Europa. Giù anche Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo i forti cali registrati la vigilia. A pesare sul sentiment degli investitori sono i rinnovati timori per il rallentamento dell'economia globale riacutizzati dal calo drastico dell'export cinese.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA si mantiene su 1,121 dopo la revisione al ribasso dell'outlook sulla crescita del PIL dell'Eurozona da parte della Banca centrale europea, che ha annunciato operazioni TLTRO da settembre e cambiato la road map della politica monetaria. Ne beneficia l'oro, visto come bene rifugio, che mostra un aumento dello 0,74%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,04 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +243 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,49%. Londra soffre un calo dello 0,64%. Sottotono Parigi -0,38%., che scambia con un calo dello 0,31% sul FTSE MIB.Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, i settori tecnologia (-1,27%), automotive (-1,24%) e viaggi e intrattenimento (-0,89%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Azimut (+3,18%), Atlantia (+1,74%) e Mediobanca (+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano sugli industriali come Fiat Chrysler, che prosegue le contrattazioni a -1,92%. Preda dei venditori CNH Industrial, con un decremento dell'1,64%. Giù Pirelli, che soffre un calo dell'1,56%.Al Top tra le azioni italiane a, Piovan (+3,01%), Acea (+1,87%), Inwit (+1,17%) e Cementir (+1,13%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli, che continua la seduta con -2,42%.