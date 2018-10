In rosso il settore automotive dell'Italia (-0,89%)

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il comparto italiano auto e ricambi, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 188.629,59, in diminuzione dello 0,89% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'indice europeo del settore auto e ricambi che viaggia a quota 470,27.



Tra i titoli del FTSE MIB, retrocede Fiat Chrysler, con un ribasso dell'1,90%.



Giornata fiacca per Pirelli, che segna un calo dello 0,88%.



Piccola perdita per Brembo, che scambia con un -0,71%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice automotive, pressione su Piaggio, che tratta con una perdita dell'1,54%.



Tra le small-cap di Milano, affonda sul mercato Pininfarina, che soffre con un calo del 3,65%.



Sotto pressione Immsi, con un forte ribasso dell'1,53%. © RIPRODUZIONE RISERVATA